Хроника 25 сентября: закон об образовании, убийство под Киевом, пожар в Белой Церкви

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 25 сентября, президент Петр Порошенко подписал скандальный закон об образовании, Украину обвинили в незаконных поставках оружия Южному Судану, в госбюджет поступили первые "миллионы Януковича", а "Нафтогаз" с 1 октября опять повышает цены на газ. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко подписал закон об образовании

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VIII "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык.

Украину обвинили в незаконных поставках оружия Южному Судану

Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, говорится в сообщении международной правозащитной организации Amnesty International. "В 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан", — говорится в сообщении на странице украинского представительства правозащитной организации.

В ДНР назвали условие для обмена пленными

Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова сразу приступить к обмену пленными, как только Киев включит в списки почти 60 сторонников ДНР, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова. "Мы настаиваем на включении в списки 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений либо осужденных по соответствующим статьям, и 47 человек, которые, по мнению украинской стороны, не связаны с событиями так называемой "АТО", — сказала Морозова.

Первые миллионы "семьи" Януковича поступили в бюджет — ГПУ

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила в понедельник, что часть конфискованных средств, которые принадлежат экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению, поступила в государственный бюджет страны. "Спецконфискация 200 миллионов мафии экс-президента Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз" с 1 октября повышает цены на газ

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с сентябрем текущего года — до 8164 гривен (314 долларов) за 1 тысячу кубометров с 7921 гривны (310 долларов) с учетом НДС, говорится в справке, опубликованной компанией в понедельник. В сентябре "Нафтогаз" уже повысил минимальные и максимальные цены на газ для промышленности почти на 7% по сравнению с августом.

В собственном доме насмерть забили главу "Киевоблэнерго"

Под Киевом зверски убили главу "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. Трагедия произошла в воскресенье, 24 сентября, в селе Белогородка Киево-Святошинского района. Преступники ворвались в дом Полывяного, связали его иего супругу, избивали, требуя признаться, где находится сейф. Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тыс. грн (деньги находились на видном месте), сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там его без признаков жизни и обнаружили полицейские.

Мощный пожар на фармзаводе под Киевом

В понедельник вечером, 25 сентября, в Белой Церкви произошел мощный пожар на фармацевтическом заводе "Биофарма". Огонь вспыхнул на площади около 5 тыс. м2 в одноэтажном отдельно стоящем ангаре по хранению и упаковке лекарств (площадью около 15 тыс. м2). По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В Умани хасиды устроили кровавые разборки

Конфликт возник между паломниками-хасидами в Умани Черкасской области, в ходе которого один из них нанес другому ножевое ранение, он госпитализирован в городскую больницу. Полицейские установили личность подозреваемого в причастности к совершению этого преступления. Им оказался 52-летний гражданин Израиля. Сейчас он задержан.

ООН призывает Украину упростить въезд в Крым

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвали украинскую власть сделать все от них зависящее для упрощения жизни украинцев в Крыму. В частности Киеву советуют снять лишние ограничения для свободы въезда/выезда на полуостров, упростить для живущих там граждан Украины доступ к получению документов, образования и другим подобным услугам.

В России задержали семью людоедов

В Краснодаре полицейские задержали семью каннибалов, которые долгих 20 лет убивали и ели людей. Правоохранители доказали семь эпизодов жестоких убийств. По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. Муж и жена похищали людей, убивали их, а после этого по частям съедали. А также делали заготовки.

Референдум в Иракском Курдистане

В Иракском Курдистане в понедельник прошел референдум о независимости. Против референдума категорически выступал Багдад и многие страны мира. Днем ранее Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Официальный Багдад потребовал от иностранных держав передать под его контроль все пограничные переходы Иракского Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.

Именно 25 сентября 1493 года Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке. В этот же день в 1818 году английский врач Джеймс Бландел провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку, а в 1906 — испанский математик Леонардо Торрес де Кеведо продемонстрировал первое в мире радиоуправляемое устройство — "Telekino".