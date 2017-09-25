В собственном доме насмерть забили главу "Киевоблэнерго"

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные вечером в воскресенье напали на дом главы правления "Киевоблэнерго": злоумышленники избили хозяина и его супругу, от полученных травм мужчина скончался, сообщает в понедельник пресс-служба Нацполиции (НП) Украины.

Нападение произошло около 20:00 в селе Белогородка Киево-Святошинского района.

"Неизвестные лица напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго". Злоумышленники нанесли телесные повреждения хозяину и его жене. От полученных травм мужчина скончался", — сказано в сообщении.

На сайте "Киевоблэнерго" говорится, что в воскресенье трагически погиб председатель правления "Киевоблэнерго" Иван Полывяный.

Руководство НП взяло под личный контроль раскрытие данного преступления.

"Установлено, что группа неизвестных лиц проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф. Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тысяч гривен, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские", — говорится в сообщении.

Женщина смогла освободиться самостоятельно, после чего вызвала полицию и скорую помощь.

Нацполиция Украины На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов сообщил, что полицейские и сотрудники криминалистической лаборатории отработали место происшествия.

"Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом. С места происшествия нападавшие похитили ювелирные изделия и незначительное количество денег", — сообщил он.

Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Напомним, в ночь на понедельник возле киевского ЗАГСа нашли труп мужчины, его голова была разбита.