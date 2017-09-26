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    Появились кадры из квартиры краснодарской семьи каннибалов

    (обновлено: )5510
    По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. Как заявляют российские правоохранители, муж и жена похищали людей, убивали их, а после этого по частям съедали.
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    В Краснодаре (Россия) полицейские задержали семью каннибалов, которые в течение 20 лет убивали и ели людей. 

    Правоохранители доказали семь эпизодов жестоких убийств. По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. Муж и жена похищали людей, убивали их, а после этого по частям съедали. А также делали заготовки.

    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    Нацполиция Украины
    Прошел пытки. Убийство главы правления "Киевоблэнерго"

    Раскрыть семью каннибалов удалось при помощи случайной находки. Работники дорожной службы обнаружили телефон на котором были фото мужчины с расчлененными трупами.

    В доме подозреваемых были обнаружены телефоны и личные вещи жертв. На данный момент известно, что обнаружены 8 частей тел. Кому они принадлежат, пока неясно.

    Дома у каннибалов обнаружили 19 лоскутов кожи, которую они снимали с убитых. А в холодильнике — 7 пакетов с замороженными останками.

    Отмечается, что женщина работала медсестрой в летном училище. Подозревается, что она могла скармливать человеческое мясо учащимся.

    Если причастность маньяков к данным убийствам докажут, они станут вторыми серийными убийцами в истории России по количеству жертв.

    Наиболее кровожадным убийцей России на данный момент является "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин.

    Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка. Злоумышленники нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался.

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