В ДНР назвали условие для обмена пленными

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова сразу приступить к обмену пленными, как только Киев включит в списки почти 60 сторонников ДНР, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Мы настаиваем на включении в списки 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений либо осужденных по соответствующим статьям, и 47 человек, которые, по мнению украинской стороны, не связаны с событиями так называемой "АТО". Как только представители Киева включат в списки лиц вышеупомянутых категорий, наша сторона сразу же приступит к обмену лиц в соответствии с минскими договоренностями", — сказала Морозова.

По словам омбудсмена, все лица, задержанные в связи с вооруженным конфликтом на территории ДНР, участвовали в боевых действиях. "С оружием в руках либо совершали противоправные деяния, именуемые диверсией. Большинство из преступлений, инкриминируемых лицам, действовавшим на территории ДНР по указаниям представителей украинской стороны, относятся к категории "особо тяжкие", — пояснила она.

Морозова вновь заявила, что ДНР готова осуществить обмен пленными по формуле "всех на всех".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.