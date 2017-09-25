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    Первые миллионы "семьи" Януковича поступили в бюджет - ГПУ

    (обновлено: )89
    О том, что "первые миллионы долларов", конфискованных у окружения Виктора Януковича, поступили в украинский бюджет, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
    Здание ГПУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила в понедельник, что часть конфискованных средств, которые принадлежат экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению, поступила в государственный бюджет страны.

    "Спецконфискация 200 миллионов мафии экс-президента Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

    Лариса Сарган/Facebook, 25 сентября 2017

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что власти Украины по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что защита Януковича готовит иск против генпрокурора из-за распространения им "заведомо ложной информации" о намерении конфисковать деньги, якобы принадлежащие бывшему главе государства и его окружению.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Януковича. По его словам, украинский "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.

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