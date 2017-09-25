В России задержали семью людоедов: появились жуткие детали

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. В Краснодаре полицейские задержали семью каннибалов, которые долгих 20 лет убивали и ели людей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Правоохранители доказали семь эпизодов жестоких убийств. По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. Муж и жена похищали людей, убивали их, а после этого по частям съедали. А также делали заготовки.

Одна из жертв российских людоедов

Раскрыть семью каннибалов удалось при помощи случайной находки. Работники дорожной службы обнаружили телефон на котором были фото мужчины с расчлененными трупами.

В доме подозреваемых были обнаружены телефоны и личные вещи жертв. На данный момент известно, что обнаружены 8 частей тел. Кому они принадлежат, пока неясно.

Дома у каннибалов обнаружили 19 лоскутов кожи, которую они снимали с убитых. А в холодильнике — 7 пакетов с замороженными останками.

Отмечается, что женщина работала медсестрой в летном училище. Подозревается, что она могла скармливать человеческое мясо учащимся.

Если причастность маньяков к данным убийствам докажут, они станут вторыми серийными убийцами в истории России по количеству жертв.

Наиболее кровожадным убийцей России на данный момент является "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин.

Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка 24 сентября. Злоумышленники нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался.