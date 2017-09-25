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    Эксперт о переговорах Порошенко: нас ждет горячая политическая осень

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    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (176)

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    По словам политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, введение миротворцев предполагает безотлагательное выполнение Минских соглашений.
    РИА Новости Украина

    "Сейчас власть активно пиарит тему введения миротворцев, но мало кто говорит о том, что после этого нужно сразу начать выполнения Минских соглашений. Так или иначе, Рада должна будет принять четыре закона для реализации политической части договорённостей. Это закон об амнистии, о проведении местных выборов, об особом статусе Донбассе и о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации полномочий от Киева к регионам. Очень интересно, с какой формулой вернется в Украину Порошенко. Так или иначе политическая осень будет горячей", — сказал Золотарев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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