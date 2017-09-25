Мощный пожар на фармзаводе под Киевом: людей призвали закрыть окна

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 60 человек.

Смотрите также: Пожар на складе в Киеве: на месте инцидента

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.