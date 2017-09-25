наверх
25.09.201722:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Мощный пожар на фармзаводе под Киевом: людей призвали закрыть окна

    (обновлено: )18201
    В Киевской области в городе Белая Церковь вечером 25 сентября вспыхнул мощный пожар на фармацевтическом заводе "Биофарма". Огонь вспыхнул на площади около 5 тыс. м2 в одноэтажном отдельно стоящем ангаре по хранению и упаковке лекарств (площадью около 15 тыс. м2).
    Видеоканал Kolibri PLfoot на Youtube

    По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 60 человек.

    Смотрите также: Пожар на складе в Киеве: на месте инцидента

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины, Германии и Евросоюза
    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    Глава "Киевоблэнерго" Иван Полывяный. Архивное фото
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Послание Петра Порошенко в Верховной Раде, 7 сентября 2017
    Реформа образования: необратимые последствия