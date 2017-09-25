В Умани хасиды устроили кровавые разборки

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Конфликт возник между паломниками-хасидами в Умани Черкасской области, в ходе которого один из них нанес другому ножевое ранение, он госпитализирован в городскую больницу, сообщает пресс-служба областной полиции.

"С телесными повреждениями в виде проникающего ножевого ранения доставлен 42-летний хасид, гражданин Израиля. Как было установлено, при общении с потерпевшим, между ним и другим хасидом возник конфликт, в результате которого мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение", — говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, которое подозревается в причастности к совершению данного уголовного преступления. Им оказался 52-летний гражданин Израиля. Он задержан.

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Открыто уголовное производство по статье 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, 21 сентября подросток из Израиля пострадал в результате взрыва в Умани, он прогремел неподалеку от массового пребывания паломников-хасидов.