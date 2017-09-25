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    В Умани хасиды устроили кровавые разборки

    (обновлено: )21711
    По данным правоохранителей, один из паломников нанес ножевое ранение в ходе конфликта. Пострадавший госпитализирован, обидчик задержан. Открыто уголовное производство.
    На месте разборок между хасидами в Умани
    ГУ НП в Черкасской области

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Конфликт возник между паломниками-хасидами в Умани Черкасской области, в ходе которого один из них нанес другому ножевое ранение, он госпитализирован в городскую больницу, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды "оккупировали" Умань. Как выживает город

    "С телесными повреждениями в виде проникающего ножевого ранения доставлен 42-летний хасид, гражданин Израиля. Как было установлено, при общении с потерпевшим, между ним и другим хасидом возник конфликт, в результате которого мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение", — говорится в сообщении.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, которое подозревается в причастности к совершению данного уголовного преступления. Им оказался 52-летний гражданин Израиля. Он задержан.

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    Открыто уголовное производство по статье 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

    Напомним, 21 сентября подросток из Израиля пострадал в результате взрыва в Умани, он прогремел неподалеку от массового пребывания паломников-хасидов.

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