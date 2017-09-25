Прошел пытки. Убийство главы правления "Киевоблэнерго"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Трагедией закончился визит налетчиков в дом председателя правления ЧАО "Киевоблэнерго" в селе Белогородка Киевской области. Хозяин и его жена, несмотря на избиения, так и не показали грабителям, где они прячут ценности. Но это стоило жизни самому хозяину.

Как сообщили в Национальной полиции, преступление произошло 24 сентября, около 20:00.

"Установлено, что группа неизвестных лиц через забор забралась во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф", — говорится в сообщении.

Не добившись информации, грабители взяли около 15 тысяч гривен, которые лежали на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо и удалились.

Хозяйка, как только смогла освободиться, вызвала полицию и "скорую" помощь, но к их приезду муж уже скончался. В полиции полагают, что налетчики не собирались убивать хозяина, они старались выпытать у него полезную информацию, но перестарались.

На сайте "Киевоблэнерго" сообщается, что в воскресенье трагически погиб председатель правления ЧАО "Киевоблэнерго" Иван Полывяный, который был избран 15.01.2015 года сроком на 3 года, согласно Устава ЧАО "Киевоблэнерго". Ранее Полывяный занимал должности главы ЧАО "Кировоградоблэнерго" и ЧАО "Одессаоблэнерго". Считался человеком зажиточным, даже богатым. И начинал свою трудовую деятельность более тридцати лет назад в "Киевоблэнерго" старшим мастером линейного участка Киево-Святошинской РЭС.

Налетчики довольствовались мизерной суммой, не нашли сейф и пытались добыть информацию у хозяев. Все это наводит на мысли: или же грабители непрофессионалы, или же пришли они не ради денег. В этой истории еще предстоит хорошо покопаться сотрудникам полиции, а именно, убедиться, действительно ли это было ограбление, а не замаскированное под ограбление убийство.

"По идее, компания "Киевоблэнерго" — монополист на рынке, которая диктовала правила игры. Суммы, которые ходят внутри компании — колоссальные. Зная эти обороты, можно предположить, что председатель правления мог иметь до 10 тысяч долларов в день. Но официально его зарплата могла быть небольшая. По поводу произошедшего с председателем правления ЧАО "Киевоблэнерго", напрашивается мысль, что он мог с кем-то не поделиться. В чем беда этих должностей — много зарабатываешь, но приходится лавировать между каплями, потому что желающих занять этот пост очень много, все хотят. Но это должно выяснять следствие. Ведь масса была случаев, когда приходили убить, но все выставляли как ограбление. То что человек погиб — это трагедия, надо найти виновных", — рассказывает РИА Новости Украина экономист Александр Охрименко.

В данное время полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства совершенного группой лиц. Куда заведет полицию расследование — неизвестно.

К сожалению, это не первый налет на дом, где хозяина запытали до смерти. В ночь с 14 на 15 февраля этого года в селе Новые-Петровцы под Киевом неизвестные пробрались в дом бывшего соучредителя и директора нескольких предприятий, в том числе и строительных, отжав пластиковое окно. Связав хозяина, неизвестные пытали его, чтобы он назвал пароль к сейфу. От пыток он умер. Налетчики увезли сейф с собой. Злоумышленники так и не были найдены.

К сожалению, в Киевской области участились налеты на частные дома. Полиция бессильна что-либо сделать, как и найти грабителей.

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