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    Кто это прекратит? Соцсети о жестоком убийстве главы "Киевоблэнерго"

    Тема:

    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго" (111)

    (обновлено: )76830
    Под Киевом произошло очередное резонансное убийство: неизвестные вечером в воскресенье напали на дом главы правления "Киевоблэнерго". Злоумышленники до смерти избили хозяина и побили его супругу... Как отреагировали на это простые украинцы в соцсетях?
    Глава Киевоблэнерго Иван Полывяный. Архивное фото
    Думская.net

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Столицу потрясла новая кровавая бойня. Под Киевом зверски убили главу "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. Трагедия произошла в воскресенье, 24 сентября, в селе Белогородка Киево-Святошинского района. Преступники ворвались в дом Полывяного, связали его и его супругу, избивали, требуя признаться, где находится сейф. Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тыс. грн (деньги находились на видном месте), сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там его без признаков жизни и обнаружили полицейские.

    Основная версия, которую сейчас отрабатывают правоохранители — ограбление, сообщил СМИ спикер полиции Киевской области Николай Жукович. Однако, не исключено, что смерть Полывяного носила заказной характер и была связана с его профессиональной деятельностью на должности главы облэнерго.

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    В соцсетях кровавая резня под Киевом вызвала небывалый ажиотаж: "Трагедия — ужасна и отвратительна. Живого человека забили, запытали до смерти, словно животное. За несколько тысяч гривен"; "Интересно, это попытка переделить рынок, или бытовое ограбление? В ограбления трудно поверить". "Извините, что так жестоко говорю, но я знаю какие миллионные суммы Взяток он принимал за подключение к электросетям — поэтому к сожалению соболезнования минимальные", "Я так понимаю, что Председателю Правления "Киевгаз" надо хорошо задуматься?" - пишут в сетях и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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