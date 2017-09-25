Кто это прекратит? Соцсети о жестоком убийстве главы "Киевоблэнерго"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Столицу потрясла новая кровавая бойня. Под Киевом зверски убили главу "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. Трагедия произошла в воскресенье, 24 сентября, в селе Белогородка Киево-Святошинского района. Преступники ворвались в дом Полывяного, связали его и его супругу, избивали, требуя признаться, где находится сейф. Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тыс. грн (деньги находились на видном месте), сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там его без признаков жизни и обнаружили полицейские.

Основная версия, которую сейчас отрабатывают правоохранители — ограбление, сообщил СМИ спикер полиции Киевской области Николай Жукович. Однако, не исключено, что смерть Полывяного носила заказной характер и была связана с его профессиональной деятельностью на должности главы облэнерго.

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В соцсетях кровавая резня под Киевом вызвала небывалый ажиотаж: "Трагедия — ужасна и отвратительна. Живого человека забили, запытали до смерти, словно животное. За несколько тысяч гривен"; "Интересно, это попытка переделить рынок, или бытовое ограбление? В ограбления трудно поверить". "Извините, что так жестоко говорю, но я знаю какие миллионные суммы Взяток он принимал за подключение к электросетям — поэтому к сожалению соболезнования минимальные", "Я так понимаю, что Председателю Правления "Киевгаз" надо хорошо задуматься?" - пишут в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook