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    ООН призывает Украину упростить въезд в Крым

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    В международной организации посоветовали Украине снять лишние ограничения для свободы въезда и выезда на полуостров, упростить для живущих там граждан Украины доступ к получению документов, образования и другим подобным услугам.
    Бахчисарай. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвали украинскую власть сделать все от них зависящее для упрощения жизни украинцев в  Крыму. Об этом говорится в опубликованном докладе о ситуации в Крыму.

    День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    День государственного герба и флага в Крыму

    В частности Киеву советуют снять лишние ограничения для свободы въезда/выезда на полуостров, упростить для живущих там граждан Украины доступ к получению документов, образования и другим подобным услугам.

    В ООН призывают Украину убрать все "ненужные" ограничения свободы передвижения в Крым и из Крыма, и обеспечить, чтобы периметр заминированной территории вблизи контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплынка" в Херсонской области был виден и хорошо защищен.

    "Рекомендуется упростить доступ к документам о гражданском положении, образовании и другим государственным услугам для жителей Крыма и внутренне перемещенных лиц", — указывается в докладе о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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