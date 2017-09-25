День государственного герба и флага в Крыму

Один из создателей крымской государственной символики, историк и директор музея "Тавриды" Андрей Мальгин рассказал, что цвета крымского флага, утвержденные парламентом республики в 1992 году, было решено сделать идентичными цветам российского триколора, чтобы подчеркнуть духовную связь Крыма и России.

В воскресенье отмечается День герба и флага – государственных символов республики Крым, в этом году исполнилось 25 лет со дня их утверждения. Флаг Крыма представляет собой полотнище, состоящее из трёх горизонтально расположенных полос: узкой верхней синего цвета, средней — белого цвета, составляющей 2/3 ширины флага, и нижней красной.

"Я тогда входил в состав рабочей группы, которая создавала эту символику. Нам тогда очень хотелось, несмотря на то, что Крым оказался в составе Украины, подчеркнуть единство Крыма с большим государством-наследником Советского Союза, с Российской Федерацией. Большинство депутатов (парламента) мыслили так же. Да, Союз распадался, но важно было подчеркнуть, что не распадаются духовные связи. Эта задача решалась цветами нашего флага", — сказал Мальгин в эфире телеканала "Первый крымский".

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Официальное толкование цветов крымского флага таково: красная полоса означает героическую и трагическую историю Крыма, лазурный цвет верхней полосы — это цвет надежды и будущего, белый цвет – цвет многообразия и равенства культур и народов перед историей полуострова, отметил Мальгин.

Гербом Крыма в 1992 году по предложению Мальгина и его единомышленников стало изображение грифона (мифического крылатого существа, с телом льва и головой орла) – как символа интегральной фигуры в мировой культуре, который часто используется во многих геральдических системах. Изображение грифона было на монетах Херсонеса и Пантикапей – современных Севастополя и Керчи – древних городов Крыма, рассказал историк.

Мальгин отметил, что изначально изображение грифона с чашей в лапе планировалось разместить и на белой полосе флага Крыма. От идеи тогда отказались из-за отсутствия технических возможностей быстро и качественно изготовить флаги с грифоном.