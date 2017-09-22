Арка Крымского моста днем и на закате

В Керчи прошел фестиваль парусных видов спорта "Крымский мост". В рамках мероприятия участники на яхтах прошли под аркой моста. Для для зрителей устроили показательные выступления на виндсёрфингах и каяках. Всего в фестивале принимали участие около 250 спортсменов, сообщает RT.

Ране сообщалось, что строители моста в Крым подняли железнодорожную арку на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря. Для этого в проливе на 72 часа приостановили судоходное движение. Длина арочного пролета составляет 227 метров. высота — 45 метров. Позднее будет перевезена и смонтирована автодорожная арка весом в пять тысяч тонн. В итоге над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно смогут проходить суда.