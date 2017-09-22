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    Фотоленты

    Арка Крымского моста днем и на закате

    (обновлено: )46030
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    REUTERS Pavel Rebrov
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    REUTERS Pavel Rebrov
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    REUTERS Pavel Rebrov
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    REUTERS Pavel Rebrov
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    REUTERS Pavel Rebrov
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    REUTERS Pavel Rebrov
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    REUTERS Pavel Rebrov
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    REUTERS Pavel Rebrov
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    REUTERS Pavel Rebrov
    Арка Крымского моста днем и на закате
    Арка Крымского моста днем и на закате
    REUTERS Pavel Rebrov

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    Арка Крымского моста днем и на закате

    В Керчи прошел фестиваль парусных видов спорта "Крымский мост". В рамках мероприятия участники на яхтах прошли под аркой моста. Для для зрителей устроили показательные выступления на виндсёрфингах и каяках. Всего в фестивале принимали участие около 250 спортсменов, сообщает RT.

    Ране сообщалось, что строители моста в Крым подняли железнодорожную арку на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря. Для этого в проливе на 72 часа приостановили судоходное движение. Длина арочного пролета составляет 227 метров. высота — 45 метров. Позднее будет перевезена и смонтирована автодорожная арка весом в пять тысяч тонн. В итоге над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно смогут проходить суда.

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