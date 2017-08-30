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30.08.201712:23
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    Под железнодорожной аркой Крымского моста прошло первое судно

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    Сухогруз "Святитель Алексей" стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой моста в Крым. Судно следовало из Азовского моря в Черное.
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    Сухогруз "Святитель Алексей" стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой моста в Крым, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

    Проходя под аркой, капитан сухогруза Юрий Силаев дал приветственный сигнал.

    "Наблюдаем за этой стройкой с самого начала. Это грандиозная стройка, которая войдет в историю", — поделился впечатлениями Силаев.

    Судно следовало из Азовского моря в Черное.

    Во вторник сообщалось, что строители моста в Крым подняли железнодорожную арку на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря. Для этого в проливе на 72 часа приостановили судоходное движение. Длина арочного пролета составляет 227 метров. высота — 45 метров. Окончательный монтаж на фарватерных опорах займет еще три недели.

    Позднее будет перевезена и смонтирована автодорожная арка весом в пять тысяч тонн. В итоге над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно смогут проходить суда.

     

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