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    Начало установки арки Крымского моста. Кадры беспилотника

    (обновлено: )7620
    Железнодорожная арка моста через Керченский пролив весом в 6 тысяч тонн перемещена с береговых опор на понтоны плавучих опор и готовится к транспортировке к месту установки — на фарватерные опоры.
    RT на русском

    Операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в воскресенье, судоходное движение в проливе приостановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров будет установлен на пролеты высотой 35 метров.

    Строительство Керченского моста
    krymr.com
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    "Плавучие опоры приняли на себя вес железнодорожной арки моста: конструкция весом более чем в 6 тысяч тонн поднята со вспомогательных опор на пирсах и теперь удерживается только плавучими опорами", — сообщили в инфоцентре  "Крымский мост".

    Погрузка сооружения на плавучие опоры прошла штатно, подписан итоговый акт технической готовности арочного пролёта к транспортировке.

    "Фактически мостостроители передали арку морякам, которые теперь доставят ее на фарватер для дальнейшего подъёма на фарватерные опоры моста", — отметили в инфоцентре.

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