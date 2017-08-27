Начало установки арки Крымского моста. Кадры беспилотника

Операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в воскресенье, судоходное движение в проливе приостановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров будет установлен на пролеты высотой 35 метров.

"Плавучие опоры приняли на себя вес железнодорожной арки моста: конструкция весом более чем в 6 тысяч тонн поднята со вспомогательных опор на пирсах и теперь удерживается только плавучими опорами", — сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Погрузка сооружения на плавучие опоры прошла штатно, подписан итоговый акт технической готовности арочного пролёта к транспортировке.

"Фактически мостостроители передали арку морякам, которые теперь доставят ее на фарватер для дальнейшего подъёма на фарватерные опоры моста", — отметили в инфоцентре.