В Москве погиб мужчина, упав с Крымского моста

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В Москве после падения с Крымского моста на палубу теплохода погиб мужчина.

По его данным, инцидент произошел в четверг.

"От администратора теплохода поступило сообщение о том, что на борту прогулочного теплохода обнаружено тело мужчины. Полицейские, прибывшие на место, действительно обнаружили у причала на борту прогулочного теплохода тело мужчины 1972 года рождения с черепно-мозговой травмой", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, администратор сообщил, что мужчина "упал к ним с Крымского моста, когда теплоход шел по реке".

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела, не сообщив других подробностей.

Ранее сообщалось, что В Киеве горе-руферы застряли на мосту.