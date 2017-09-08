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    В Москве погиб мужчина, упав с Крымского моста

    (обновлено: )15
    Сообщается, что на борту прогулочного теплохода в Москве было обнаружено тело мужчины с черепно-мозговой травмой, который упал с Крымского моста, когда теплоход шел по реке.
    Крымский мост в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В Москве после падения с Крымского моста на палубу теплохода погиб мужчина.

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    По его данным, инцидент произошел в четверг.

    "От администратора теплохода поступило сообщение о том, что на борту прогулочного теплохода обнаружено тело мужчины. Полицейские, прибывшие на место, действительно обнаружили у причала на борту прогулочного теплохода тело мужчины 1972 года рождения с черепно-мозговой травмой", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    По его словам, администратор сообщил, что мужчина "упал к ним с Крымского моста, когда теплоход шел по реке".

    В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела, не сообщив других подробностей.

    Ранее сообщалось, что В Киеве горе-руферы застряли на мосту.

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