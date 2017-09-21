Еще один круизный теплоход "сбежал" в Крым - СМИ

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. По данным системы слежения за морскими судами АИС, в среду днем около 15:00, теплоход вышел из порта приписки Херсон.

Никаких круизов в данное время года заявлено не было. Владельцем значится все та же круизная компания "Червона Рута".

"Видимо, повторяется недавняя история с аналогичным путешествием "Генерала Ватутина", который был продан российским владельцам и, не заходя в Одессу, отправился в Ростов-на-Дону", — сообщает издание "Думская".

"Зирка Днепра" построена в 1988 году в бывшей ГДР. До 2005 года судно носило имя "Маршал Рыбалко". При длине 129 метров имеет водоизмещение около 5400 тонн. В свои 154 каюты может принять до 280 пассажиров. Максимальная скорость хода около 13 узлов. Экипаж 98 человек.

Думская.net Маршрут движения теплохода "Зирка Днепра" по системе слежения за морскими судами АИС

Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и двигался в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания "Думская", 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый "горящий тур". Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. Далее лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщалось, что "Генерал Ватутин" направлялся из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.