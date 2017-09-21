Еще один круизный теплоход "сбежал" в Крым - СМИ

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. По данным системы слежения за морскими судами АИС, в среду днем около 15:00, теплоход вышел из порта приписки Херсон.
Никаких круизов в данное время года заявлено не было. Владельцем значится все та же круизная компания "Червона Рута".
"Видимо, повторяется недавняя история с аналогичным путешествием "Генерала Ватутина", который был продан российским владельцам и, не заходя в Одессу, отправился в Ростов-на-Дону", — сообщает издание "Думская".
"Зирка Днепра" построена в 1988 году в бывшей ГДР. До 2005 года судно носило имя "Маршал Рыбалко". При длине 129 метров имеет водоизмещение около 5400 тонн. В свои 154 каюты может принять до 280 пассажиров. Максимальная скорость хода около 13 узлов. Экипаж 98 человек.
Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и двигался в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания "Думская", 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый "горящий тур". Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. Далее лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщалось, что "Генерал Ватутин" направлялся из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.