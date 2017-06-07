Лайнер-"беглец" "Генерал Ватутин" пришвартуют в Ростове-на Дону

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КИЕВ, 7 июн – РИА Новости Украина, Иван Капустин. Вышедший из Киева лайнер "Генерал Ватутин", передвижения и принадлежность которого заинтересовали украинские и российские СМИ во вторник, следует в порт Ростова-на-Дону, где будет пришвартован, сообщил РИА Новости представитель Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.

Ранее сообщалось, что "Генерал Ватутин" стоит на якорной стоянке в районе порта "Кавказ" в Керченском проливе, его проверяли пограничники.

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"Лайнер прошел пограничный контроль, сейчас на его борт высадился лоцман и начал проводку по Керченикальскому, Таманскому каналам уже на выход в Азовское море… Он двигается в сторону порта Ростова-на-Дону. С капитаном порта состоялась беседа. Они примут судно, ближе к вечеру завтрашнего дня (среды — Ред.) оно подойдет. Тогда уже определят, к какому причалу его будут швартовать, а также те процедуры, которые судно будет проходить, поскольку оно идет под иностранным флагом", — пояснил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и движется в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания "Думская", 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый "горящий тур". Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщается, что "Генерал Ватутин" направляется из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.

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Ранее сообщалось, что судном владеет собственник из России, которому оно было продано компанией гражданина Кипра. На борту лайнера находится около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.