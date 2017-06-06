Теплоход "Генерал Ватутин" гнил три года, никому не нужный - эксперт

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украинский круизный лайнер река-море "Генерал Ватутин" по неизвестным причинам отказался от захода в Одессу и взял курс на Ростов. 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый горящий круиз. Но, не заходя в очередной пункт круиза, порт Одессу, он двинулся из Херсона прямиком в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник, в 5 часов утра, он вышел из Вилково и неожиданно взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение, сообщают СМИ. Есть информация, что судно идет в Ростов-на-Дону.

Президент круизной компании "Червона рута" Юрий Соколов в эксклюзивном комментарии радиостанции Голос Столицы рассказал все подробности этого инцидента:

"Я хочу вам сказать, что это как в том старом анекдоте, а все остальное — чистая правда. Ничего он не менял. Теплоход был без туристов. Он поменял владельца, поменял флаг и ушел по указанию нового владельца. Вот и все, что я могу вам сказать по этому поводу. То есть просто была смена собственника. Это так называется. Шумиха возникла потому, что какая-то компания дала не правдивую информацию и больше ничего. Теплоход 25 мая вышел из Киева, потом стоял три дня в Херсоне, оформлял документы. Спокойно стоял и никому он не нужен был. Потом пошел в Измаил. Там было официальное изменение собственника. Он был снят с учета украинского регистратора и встал на учет в иностранный реестр, белизский. Есть такая страна — Белиз.

Под белизским флагом с новым судовладельцем он ушел и все. Никаких туристов не было. Была иностранная компания, которая зарегистрирована на Сейшельских островах. Я не думаю, что российская компания приобрела судно. Но он будет или в Ростове стоять или пойдет дальше. Это уже новых хозяев нужно спрашивать. Я не знаю. Теплоход с октября 2013 года стоял и гнил здесь, в Киеве. С 2013 октября, то есть три с половиной года. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу.

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Попытка в этом году возродить это дело на "Ватутине", к сожалению, не увенчалась успехом. Рейсы были все аннулированы. И больше ничего нельзя было сделать. А в конечном итоге корабль просто утонул, как металлолом, возле берега и больше ничего. Поэтому это вынужденная мера. Так что вот так. Продали его за очень небольшие деньги. А вообще может и не продали, а там, по-моему, был договор собственников. Украинские компании в этих сделках уже не принимали участия. Это не украинские компании. Никто не продавал, потому что этот теплоход был как инвестиция. Это значит, что его заводили в Украину, как инвестицию, в 2002 году. И как инвестиция, он ушел. Его простой стоил миллионы гривен в год. Теплоход гнил, но дело не в том, сколько стоило это все.

dumskaya.net Маршрут украинского лайнера "Генерал Ватутин"

Например, если оставить машину на морозе на три с половиной года и не подходить к ней. Что в с ней потом можно будет сделать? А еще представьте, что еще впереди еще два года у вас. Последний круизный рейс был в конце сентября 2013 года. Это был рейс "Одесса-Киев". А вообще он совершат рейсы прибрежного плавания, то есть только по территории Украины", — рассказал Соколов.