В КГГА сообщили, как отменить решение о переименовании проспекта Ватутина

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Решение Киевсовета о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича отменить можно только через суд. При этом нужно доказать, что во время принятия такого решения была нарушена процедура, которая, по мнению чиновников КГГА, нарушена не была. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил замглавы КГГА Алексей Резников.

"Если говорить об отмене решения (переименования пр. Ватутина в пр. Шухевича — Ред.) добровольно Киевсоветом, то вряд ли, потому что Киевсовет свое решение принял, определился путем голосования. Проект этого решения был подготовлен в 2016 г., это не было неожиданностью. На сегодняшний день любое решение Киевсовета личности, которые считают, что их законные права были нарушены, имеют право обжаловать его в суде. Для того чтобы обжаловать это решение, нужно доказать, что была нарушена юридическая процедура его принятия. Оно прошло все процедуры, два заседания комиссии по вопросам переименований плюс общественное обсуждение. Нарушений я не вижу", — заявил Резников.

Ранее сообщалось, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича.