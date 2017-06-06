Украинский круизный лайнер, резко сменив курс, "рванул" на Ростов

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Украинский круизный лайнер река-море "Генерал Ватутин" по неизвестным причинам отказался от захода в Одессу и взял курс на Ростов.

1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый горящий круиз. Но, не заходя в очередной пункт круиза, порт Одессу, он двинулся из Херсона прямиком в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. Вчера, в 5 часов утра, он вышел из Вилково и неожиданно взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение, сообщает Думская.

Согласно АИС, судно идет в Ростов-на-Дону. Объяснений такому странному поведению пока нет. В круизной компании "Червона Рута", которая организовывает туры на "Ватутине", изданию заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна.

dumskaya.net Маршрут украинского лайнера "Генерал Ватутин"

Справка. Теплоход "Генерал Ватутин" был построен в 1986 году на судоверфи в Германии по проекту 302. После постройки поступил в государственное объединение "Укрречфлот", где работал на Днепре и Черном море. В 1993 году судно было переименовано в "Генерал Ватутин". В 2002 году из "Укрречфлота" судно было продано компании "Червона Рута".

С 2005 и до 2013 годы теплоход работал на круизной линии Киев — Ялта — Одесса с зарубежными туристами. В 2013-2016 году находился на отстое в Киеве, с прошлого года работает на круизной линии Киев — Одесса — Вилково — Киев. По данным Регистра судоходства Украины, сейчас "Ватутин" принадлежит компании BREEZE CRUISE LINES LIMITED. Порт приписки — Херсон.