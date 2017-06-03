Эксперт о причинах переименования проспекта Ватутина в Шухевича

Дьяченко отметила, что в Украине отсутствует закон о местном самоуправлении, то есть, по сути, местные общины лишены права влиять как-то на то, что происходит на их территории.

"Инструмента прямой демократии, такого как местный референдум, нет. Сфабрикованные опросы общественного мнения – очень опосредованный инструмент демократии. А местный совет, который принимает такие решения, еще больше отрывается от своего избирателя. У всей действующей команды есть тенденция: для них важнее, что происходило 70-80 лет назад, чем сейчас. Важнее насадить свою версию происходившего тогда, а потом насадить всем гражаданам какую-то связь между благополучием, благосостоянием местной общины и всей страны о том, как же было все на самом деле 70 лет назад. Абсурдная вещь. Долго на этом продержаться нельзя. Поэтому политического будущего у этой властной команды на следующих выборах нет", – подытожила эксперт.

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