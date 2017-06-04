Соцсети: Шухевич или Ватутин – точка еще не поставлена

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Первый день лета 2017 года запомнится надолго киевлянам. Именно в этот день городской совет принял пожалуй самое скандальное решение в своей истории — переименовал проспект генерала Ватутина. Депутаты КГГА поддержали присвоение столичному проспекту нового имени — главы УПА Романа Шухевича.

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Такое решение вызвало шкал негодования и возмущения, в том числе и в соцсетях, а на сайте Киевсовета появилась Петиция против переименования проспекта генерала Ватутина в Киеве. "Пора бы не только петиции, но и митинг устроить. Если в стране демократия, то ничего противозаконного в митинге нет", — пишут в сетях. "Учитывая крайнюю степень поляризации и диаметрально противоположные взгляды, считаю целесообразным улицы называть не в честь исторических личностей, а нейтральными названиями, например, историческими, по местности или направлению", — предлагают украинцы и такие варианты.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook