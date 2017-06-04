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    Соцсети: Шухевич или Ватутин – точка еще не поставлена

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (159)

    (обновлено: )32120
    Киевляне требуют отменить решение о скандальном переименовании столичного проспекта Ватутина! Далеко не всем горожанам, да и жителям всей страны, пришлось по душе новое название транспортной магистрали. Что же пишут по этому поводу в соцсетях?
    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    wikipedia

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Первый день лета 2017 года запомнится надолго киевлянам. Именно в этот день городской совет принял пожалуй самое скандальное решение в своей истории — переименовал проспект генерала Ватутина. Депутаты КГГА поддержали присвоение столичному проспекту нового имени — главы УПА Романа Шухевича. 

    Смотрите также: Эксперт о причинах переименования проспекта Ватутина в Шухевича

    Такое решение вызвало шкал негодования и возмущения, в том числе и в соцсетях, а на сайте Киевсовета появилась Петиция против переименования проспекта генерала Ватутина в Киеве. "Пора бы не только петиции, но и митинг устроить. Если в стране демократия, то ничего противозаконного в митинге нет", — пишут в сетях. "Учитывая крайнюю степень поляризации и диаметрально противоположные взгляды, считаю целесообразным улицы называть не в честь исторических личностей, а нейтральными названиями, например, историческими, по местности или направлению", — предлагают украинцы и такие варианты.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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