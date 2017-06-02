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    Киев

    Киевляне начали сбор подписей против переименования проспекта Ватутина

    Тема:

    Обратная декоммунизация в Одессе (154)

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    Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта советского генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. За данное решение проголосовали 69 депутатов.
    Киевский городской совет
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция против переименования проспекта Ватутина.

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    Напомним, на заседании в четверг, 1 июня, Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта советского генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. За данное решение проголосовали 69 депутатов.

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    "1 июня 2017 года Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича. Требуем оставить проспекту прежнее название! Благодаря генералу Ватутину в 1943 году Киев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Генерал Ватутин умер и похоронен в Киеве – городе, который он освобождал", — сказано в тексте петиции.

    "Не будьте безразличными, проявляйте свою позицию, подписывайте петицию. Важно сохранить для проспекта имя генерала Ватутина, освободившего Киев", — также отмечается в петиции.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

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