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    Общество

    Порт Ростова-на-Дону не пустит украинский лайнер "Генерал Ватутин"

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    Как сообщил начальник службы эксплуатации ростовского порта Виталий Виробян, они занимаются только грузовыми теплоходами: "Мы не проинформированы вообще, что в наш адрес идёт что-то такое".
    Круизный лайнер Генерал Ватутин
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В порту Ростова-на-Дону заявили, что не будут пропускать украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин", передает "Говорит Москва".

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    Как сообщил начальник службы эксплуатации ростовского порта Виталий Виробян,  они занимаются только грузовыми теплоходами.

    "Мы не проинформированы вообще, что в наш адрес идёт что-то такое. Нет, мы не пустим сюда его. Да и как он может прийти сюда — у меня никакой информации ни письменной, ни устной, что кто-то прибудет сюда", — сказал Виробян.

    Как сообщил РИА Новости представитель Федерального агентства морского и речного транспорта, вышедшим из Киева лайнером "Генерал Ватутин", который стоит на якорной стоянке в Керченском проливе и проходит таможенную проверку и пограничный досмотр, владеет собственник из России.

    "Не могу сказать, физическое это или юридическое лицо, но лайнером владеет российский собственник", — пояснил собеседник агентства.

    Он добавил, что судно было продано компанией, собственником которой является гражданин Кипра. По его словам, в данный момент лайнер находится на рейде в порту "Кавказ". На его борту находится около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.

    Ранее сообщилось, что лайнер "Генерал Ватутин" 1 июня вышел из Киева в "горящий тур". Однако, по данным СМИ, лайнер неожиданно изменил курс и вместо Одессы направился в Ростов-на-Дону.

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