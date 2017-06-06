Порт Ростова-на-Дону не пустит украинский лайнер "Генерал Ватутин"

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КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В порту Ростова-на-Дону заявили, что не будут пропускать украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин", передает "Говорит Москва".

Как сообщил начальник службы эксплуатации ростовского порта Виталий Виробян, они занимаются только грузовыми теплоходами.

"Мы не проинформированы вообще, что в наш адрес идёт что-то такое. Нет, мы не пустим сюда его. Да и как он может прийти сюда — у меня никакой информации ни письменной, ни устной, что кто-то прибудет сюда", — сказал Виробян.

Как сообщил РИА Новости представитель Федерального агентства морского и речного транспорта, вышедшим из Киева лайнером "Генерал Ватутин", который стоит на якорной стоянке в Керченском проливе и проходит таможенную проверку и пограничный досмотр, владеет собственник из России.

"Не могу сказать, физическое это или юридическое лицо, но лайнером владеет российский собственник", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что судно было продано компанией, собственником которой является гражданин Кипра. По его словам, в данный момент лайнер находится на рейде в порту "Кавказ". На его борту находится около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.

Ранее сообщилось, что лайнер "Генерал Ватутин" 1 июня вышел из Киева в "горящий тур". Однако, по данным СМИ, лайнер неожиданно изменил курс и вместо Одессы направился в Ростов-на-Дону.