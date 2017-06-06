Стало известно, почему украинский круизный лайнер ушел в Ростов

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КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин", который, по данным СМИ, направляется в Ростов-на-Дону, сейчас принадлежит частной офшорной сейшельской компании, на его борту туристов нет, заявил во вторник РИА Новости Дмитрий Соколов — директор круизной компании "Червона рута", ранее владевшей судном.

"Мы это судно эксплуатировали до октября 2013 года. Сейчас оно принадлежит одной сейшельской компании. На борту нет никаких туристов и не было с октября 2013 года", — заявил Соколов.

Он также сказал, что с 2013 года это судно не занимается туристическим бизнесом и не обслуживает туристов, но не уточнил, откуда ему это известно.

Ростовский порт не намерен пускать украинский лайнер "Генерал Ватутин", просьб от экипажа лайнера об этом не поступало, сообщил РИА Новости начальник службы эксплуатации АО "Ростовский порт" Виталий Вирабян.

"Где-то об этом проходит информация, но мы ее не подтверждаем. Просьб от экипажа лайнера о пришвартовке к порту Ростова-на-Дону не поступало. Мы против, не намерены пускать лайнер, даже если такие просьбы поступят", — сказал Вирабян.

Ранее сообщилось, что лайнер "Генерал Ватутин" 1 июня вышел из Киева в "горящий тур". Однако, по данным СМИ, лайнер неожиданно изменил курс и вместо Одессы направился в Ростов-на-Дону.