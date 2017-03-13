Океанский шторм из каюты пассажирского лайнера

Молодые люди снимали вид из иллюминатора на третьей палубе. На несколько секунд у пассажиров создалось ощущение, что корабль полностью погрузился в воду. по словам очевидцев, волны достигали 9 метров.

За несколько минут до съемки капитан велел пассажирам оставаться в каютах, сообщив, что экипаж решил сделать остановку и переждать бурю.

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Судно попало в шторм в феврале. На борту находились более шести тысяч человек, четверо были ранены. Получило повреждения и судно: частично обрушился потолок на одной из палуб, сломалась мебель и разбились цветочные горшки.