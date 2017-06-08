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    Прибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону

    (обновлено: )12630
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Прибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Прибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Прибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Прибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Прибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Прибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Прибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону.

    Лайнер "Генерал Ватутин" в порту Ростова-на-Дону проходит таможенное оформление, сообщил РИА Новости представитель судовладельческой компании.

    "Экипаж пока находится на борту, границы еще не открыты, идет процесс таможенного оформления", — сказал собеседник агентства.

    Лайнер Генерал Ватутин
    УНИАН
    Приключения лайнера-"беглеца" "Генерал Ватутин"

    Как передает корреспондент РИА Новости, лайнер остановился на 13-м причале, журналистов на территорию порта не пускают, так как он относится к режимной зоне.

    Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и направился в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания "Думская", 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый "горящий тур". Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщается, что "Генерал Ватутин" направлялся из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.

    Также сообщалось, что судном владеет собственник из России, которому оно было продано компанией гражданина Кипра. На борту лайнера находятся около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.

    Ранее появилась информация, что лайнер будет поставлен на внутренние речные маршруты в РФ уже в 2018 году. Как выяснил "Вестник АТОР", продавать туры на рейсы нового лайнера будет круизная компания "Инфофлот". Теплоход был приобретен сейшельской компанией Skypoint. Управлять теплоходом в России эта компания будет через свою "дочку" (российское юрлицо), с которой и будет эксклюзивно сотрудничать "Инфофлот".

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