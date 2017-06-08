Прибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону.

Лайнер "Генерал Ватутин" в порту Ростова-на-Дону проходит таможенное оформление, сообщил РИА Новости представитель судовладельческой компании.

"Экипаж пока находится на борту, границы еще не открыты, идет процесс таможенного оформления", — сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент РИА Новости, лайнер остановился на 13-м причале, журналистов на территорию порта не пускают, так как он относится к режимной зоне.

Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и направился в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания "Думская", 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый "горящий тур". Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщается, что "Генерал Ватутин" направлялся из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.

Также сообщалось, что судном владеет собственник из России, которому оно было продано компанией гражданина Кипра. На борту лайнера находятся около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.

Ранее появилась информация, что лайнер будет поставлен на внутренние речные маршруты в РФ уже в 2018 году. Как выяснил "Вестник АТОР", продавать туры на рейсы нового лайнера будет круизная компания "Инфофлот". Теплоход был приобретен сейшельской компанией Skypoint. Управлять теплоходом в России эта компания будет через свою "дочку" (российское юрлицо), с которой и будет эксклюзивно сотрудничать "Инфофлот".