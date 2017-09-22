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    Политика

    Делегация из Китая прибыла в Крым

    (обновлено: )31581
    Сообщается, что целью поездки зарубежных гостей стало изучение перспектив познавательного туризма, включая гастрономическую программу.
    Международный аэропорт Симферополь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 сен – РИА Новости Украина. В Крым прибыли представители творческой интеллигенции и бизнеса из Китая, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Под аркой Крымского моста прошли около 200 яхт
    RT на русском
    Под аркой Крымского моста прошли 200 яхт

    Делегация уже встретилась с руководством республики.

    "Уверен, что за время пребывания здесь наши друзья из КНР в полной мере смогут познакомиться с прекрасной и удивительной природой Крыма, осмотреть памятники исторического наследия, которыми так богата крымская земля", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

    Целью поездки зарубежных гостей, по словам Аксенова, стало изучение перспектив познавательного туризма, включая гастрономическую программу.

    "Готов предоставить возможность ознакомиться с нашими достопримечательностями, показать достижения Крыма в области туризма и поискать направления, по которым мы могли бы сотрудничать. Открыты для общения! Уверен, что Крым понравится нашим гостям", — написал Аксенов.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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