наверх
21.09.201718:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Стала известна сумма иска "Нафтогаза" к РФ по активам в Крыму

    (обновлено: )20901
    "Нафтогаз" заявил, что подал в суд Гааги исковое заявление к РФ с требованием возместить 5 млрд долл убытков в связи с потерей активов в Крыму. В компании сообщили, что с процентами на сегодняшний день сумма составила уже около 7 млрд долл.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что сумма исковых требований в международном арбитраже "Нафтогаза Украины" к РФ по делу об утрате активов в Крыму с учетом процентов составляет около 7 миллиардов долларов.

    Смотрите также: Марунич о конфликте между Госгеонедр и "Нафтогазом" и цене вопроса

    "Новость о том, что "Нафтогаз" вместе со своими дочерними компаниями подал иск в международный арбитраж против РФ для получения компенсации за утраченные активы в Крыму, получила резонанс. Сумма — более 5 миллиардов долларов и это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около 7 миллиардов долларов", — написал Витренко в Facebook в четверг.

    Накануне "Нафтогаз Украины" заявил, что подал в суд Гааги исковое заявление к России с требованием возместить 5 миллиардов долларов убытков в связи с потерей активов в Крыму.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Круглый зал в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Юрий Романенко
    Реформа образования: необратимые последствия
    Досрочные парламентские выборы в Каталонии. Архивное фото
    Референдум в Каталонии: обыски, аресты