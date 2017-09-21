Стала известна сумма иска "Нафтогаза" к РФ по активам в Крыму

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что сумма исковых требований в международном арбитраже "Нафтогаза Украины" к РФ по делу об утрате активов в Крыму с учетом процентов составляет около 7 миллиардов долларов.

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"Новость о том, что "Нафтогаз" вместе со своими дочерними компаниями подал иск в международный арбитраж против РФ для получения компенсации за утраченные активы в Крыму, получила резонанс. Сумма — более 5 миллиардов долларов и это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около 7 миллиардов долларов", — написал Витренко в Facebook в четверг.

Накануне "Нафтогаз Украины" заявил, что подал в суд Гааги исковое заявление к России с требованием возместить 5 миллиардов долларов убытков в связи с потерей активов в Крыму.