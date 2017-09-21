Суд постановил взыскать более 10 млн грн с авиакомпании РФ за полеты в Крым

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киевской области постановил взыскать около 380 тысяч долларов с российской авиакомпании за неуплату аэронавигационных услуг, полученных в международном воздушном пространстве над Черным морем и Крыму, заявила в четверг пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Решением хозяйственного суда Киевской области от 20 сентября удовлетворен иск прокуратуры автономной республики Крым (структура, которая сохранилась в генпрокуратуре Украины после присоединения Крыма к РФ — ред.) о взыскании с российской авиакомпании, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию Крыма, более 10 миллионов гривен (около 380 тысяч долларов)", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, авиакомпания не оплачивала полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в границах Симферопольского района полетной информации.

Она также сообщила, что арбитражный суд Москвы в рамках международно-правовой помощи вручил авиакомпании уведомление об этом судебном производстве.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.