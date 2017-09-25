Турция о референдуме в Иракском Курдистане. Воевать не будем

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Турция не собирается воевать из-за референдума о независимости Иракского Курдистана, но предпримет шаги для обеспечения своей национальной безопасности, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в понедельник.

В Иракском Курдистане в понедельник проходит референдум о независимости. Против референдума категорически выступает Багдад и многие страны мира. Накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Официальный Багдад потребовал от иностранных держав передать под его контроль все пограничные переходы Иракского Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.

"Мы не вступаем в войну, пусть наши граждане будут спокойны, но будем защищать нашу национальную безопасность", — сказал Йылдырым в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что в учениях, которые сейчас ВС Турции проводят на иракской границе, примут участие и офицеры иракской армии. Кроме этого, Анкара прекратит обучение курдских формирований пешмерга, которые она ранее проводила в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и других странах).