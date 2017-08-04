США решительно против референдума о независимости Иракского Курдистана

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. США выступают решительно против проведения референдума о независимости Иракского Курдистана, заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" Бретт Макгерк.

"Мы сейчас внимательно следим за референдумом, который, как сказали курдские власти (Иракского Курдистана – ред.), они хотят провести 25 сентября. Это то, по поводу чего правительство США выступает решительно против", — заявил Макгерк на брифинге.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне этого года объявили, что 25 сентября проведут референдум об отделении от Ирака.

Ранее вице-президент Ирака Нури аль-Малики заявил в интервью РИА Новости, что Курдистан не сможет стать независимым государством, если даже референдум состоится, и регион не может отделиться. Соседние с Ираком Турция и Иран также высказались против референдума, указав не возможные неблагоприятные последствия независимости курдов.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров говорил, что реализация планов Иракского Курдистана провести референдум о независимости должна идти в рамках международного права. Он также выразил надежду, что в случае проведения референдума он пройдет мирно и будут просчитаны все его последствия, в том числе, для региона в целом.

Референдум о независимости Иракского Курдистана будет иметь катастрофические последствия для страны и региона, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.