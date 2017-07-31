В Ираке обнаружен мультивалютный "клад нищенки"

Полиция эн-Наджафа

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. В доме умершей нищенки в иракском городе эн-Неджеф (Najaf, город на юге Ирака, в 160 км к югу от Багдада — ред.) были найдены миллионы иракских динаров, сообщает Sputnik.

В минувшие выходные в старой части города умерла пожилая нищенка. В связи с этим полицейское управление провинции эн-Неджеф опубликовало информацию: "поступила информация, что пожилая женщина скончалась в своём арендованном доме. Было известно, что она занималась попрошайничеством. После обыска жилища была обнаружены крупная сумма денег в иракской и иностранной валюте". Денежные купюры и золотые украшения хранились в полиэтиленовых мешках.

Полиция эн-Наджафа "Клад нищенки"

Полицейские подсчитали, что "клад нищенки" состоит из 72, 322 млн иракских динаров (около 64 тыс. долларов), 562 долларов США, 90 саудовских риалов, 119 ливанских лир, 10 евро, 300 кувейтских динаров, 440 иранских туманов, 70 афганских рупий, 320 пакистанских рупий, неопознанных валют и золотых украшений.

Попрошайничество — сейчас довольно распространенное явление в Ираке, в основном им занимаются женщины и дети. Чаще всего их можно встретить в южных и центральных провинциях, а также в столице Ирака. Они просят милостыню на оживленных улицах и у религиозных святынь, к которым приезжают паломники со всего мира.

В эн-Неджефе находится гробница халифа и первого имама шиитов Али, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда. Есть данные, что по количеству мусульманских паломников, посещающих этот город ежегодно, город уступает лишь Мекке и Медине.

Напомним, ранее клад монет и украшений поздней эпохи викингов, предположительно конца XI века, был обнаружен в Вильяндиском уезде Эстонии.