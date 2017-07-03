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    Последний оплот террористов в Ираке. Моссул съемки беспилотника

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    Военная кампания против "Исламского государства" (632)

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    Руководитель федеральной полиции Раид Шакер Джаудат отметил, что теперь военные контролируют районы вблизи здания администрации провинции Найнава, столицей которой является Мосул.
    Канал RT на Youtube

    Иракские военные освободили от группировки ИГ еще два района и мост в старом городе на западе Мосула, заявило командование операции.

    "Силы федеральной полиции освободили жилой район Баб Джадид и район рынка Аль-Арбиа. Силы установили контроль над Железным мостом в старом городе на правом берегу (реки Тигр — ред.) в Мосуле", — сообщило командование.

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    Операция иракских военных в Мосуле продолжается при поддержке международной коалиции во главе с США с октября 2016 года. Сначала силы освободили восточную половину города, а в феврале 2017 года перешли к действиям в западной части.

    В четверг премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь группировки ИГ в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.

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