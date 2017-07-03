Последний оплот террористов в Ираке. Моссул съемки беспилотника

Иракские военные освободили от группировки ИГ еще два района и мост в старом городе на западе Мосула, заявило командование операции.

"Силы федеральной полиции освободили жилой район Баб Джадид и район рынка Аль-Арбиа. Силы установили контроль над Железным мостом в старом городе на правом берегу (реки Тигр — ред.) в Мосуле", — сообщило командование.

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Операция иракских военных в Мосуле продолжается при поддержке международной коалиции во главе с США с октября 2016 года. Сначала силы освободили восточную половину города, а в феврале 2017 года перешли к действиям в западной части.

В четверг премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь группировки ИГ в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.