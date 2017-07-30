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    При ракетном обстреле ИГ в Сирии погиб журналист

    (обновлено: )11201
    Журналист RT получил смертельное ранение во время обстрела. Как сообщило министерство информации Сирии, ранения при обстреле боевиков также получил оператор RT.
    Корреспондент телеканала RT Халид аль-Хатыб
    Facebook / сайт RT

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Корреспондент телеканала RT Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле террористической группировки ИГ в сирийской провинции Хомс, сообщает в воскресенье сайт телеканала.

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    "Телеканал RT сообщает о гибели своего корреспондента, Халида аль-Хатыба, который был убит сегодня, 30 июля, во время информационного освещения операции сирийской армии против боевиков ИГ в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс", — говорится в сообщении телеканала на арабской версии сайта.

    Как отмечает телеканал, журналист получил смертельное ранение во время обстрела, которому экстремисты подвергли позиции правительственных сил в селении Аль-Багилия. Аль-Хатыбу было 22 года, он учился в университете Дамаска.

    В пресс-службе RT, в свою очередь, уже подтвердили гибель корреспондента. Кроме того, как сообщило министерство информации арабской страны, ранения при обстреле боевиков также получил оператор RT. Степень их тяжести пока не уточняется. Пресс-служба телеканала уточнила, что пострадал сотрудничающий с RT стрингер.

    Напомним, ранее в Северодонецке умер журналист и волонтер Николай Шлапак, которого доставили в больницу города из зоны АТО.

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