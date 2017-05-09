Трамп одобрил вооружение сирийских курдов, несмотря на протест Турции

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп утвердил план по вооружению курдских вооруженных формирований в Сирии, которые ведут борьбу с группировкой "Исламское государство", сообщили в Пентагоне.

"Вчера президент уполномочил министерство обороны оснащать курдские элементы "Сирийских демократических сил" всем необходимым, чтобы гарантировать победу над ИГ в Ракке в Сирии", — говорится в сообщении.

США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения города Ракка от группировки "Исламское государство", сообщили РИА Новости в Пентагоне.

"Мы хорошо осознаем обеспокоенности Турции в области безопасности в связи с этими действиями (США)… Мы передаем это вооружение для достижения конкретной военной цели. Мы передаем определенное количество вооружений, которое необходимо для взятия Ракки", — заявил представитель пресс-службы Пентагона.

В настоящее время "Сирийские демократические силы", основу которых составляют курды, ведут операцию по окружению "столицы" ИГ в Сирии – Ракки. До вчерашнего дня США и их союзники оказывали авиационную поддержку этим силам и помощь в разведке и военной подготовке.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной "Рабочей партией Курдистана". Эта организация признается и Анкарой, и Вашингтоном террористической.

Ранее во вторник Трамп продлил на год действие санкций против правительства Сирии. О своем решении глава государства проинформировал Конгресс США в специальном письме.