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    Трамп одобрил вооружение сирийских курдов, несмотря на протест Турции

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (275)

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    США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения города Ракка от группировки "Исламское государство", сообщили в Пентагоне.
    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп утвердил план по вооружению курдских вооруженных формирований в Сирии, которые ведут борьбу с группировкой "Исламское государство", сообщили в Пентагоне.

    "Вчера президент уполномочил министерство обороны оснащать курдские элементы "Сирийских демократических сил" всем необходимым, чтобы гарантировать победу над ИГ в Ракке в Сирии", — говорится в сообщении.

    Противоракетная система THAAD
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    США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения города Ракка от группировки "Исламское государство", сообщили РИА Новости в Пентагоне.

    "Мы хорошо осознаем обеспокоенности Турции в области безопасности в связи с этими действиями (США)… Мы передаем это вооружение для достижения конкретной военной цели. Мы передаем определенное количество вооружений, которое необходимо для взятия Ракки", — заявил представитель пресс-службы Пентагона.

    В настоящее время "Сирийские демократические силы", основу которых составляют курды, ведут операцию по окружению "столицы" ИГ в Сирии – Ракки. До вчерашнего дня США и их союзники оказывали авиационную поддержку этим силам и помощь в разведке и военной подготовке.

    Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной "Рабочей партией Курдистана". Эта организация признается и Анкарой, и Вашингтоном террористической.

    Ранее во вторник Трамп продлил на год действие санкций против правительства Сирии. О своем решении глава государства проинформировал Конгресс США в специальном письме.

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