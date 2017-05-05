Военные США признали, что нанесли авиаудар по мечети в Сирии - СМИ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Военные США признали, что в марте нанесли авиаудар по зданию, которое являлось частью религиозного комплекса. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Удар по мечети в районе Аль-Джины был нанесен 16 марта. Сообщалось, что в результате бомбардировки погибли 42 человека, в основном мирные граждане. Однако в Пентагоне тогда заявили, что разбомбили находившееся рядом здание, где проходила встреча боевиков "Аль-Каиды".

Как сообщили собеседники телеканала, проведенное расследование показало, что подвергшееся бомбардировке здание действительно служило для культовых целей. Отмечается, что обычно подобные сооружения наряду со школами и больницами входят в список объектов, не подлежащих удару, для исключения из которого требуется специальная процедура.

Входило ли здание в данный список или было из него исключено, пока не установлено.

Напомним, нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила в начале апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.