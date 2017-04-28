В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

РИА Новости Украина

Лидер южнокорейской Партии справедливости Сим Санчжон, выступая на заседании дискуссионного клуба Кванхун, фактически единственной из кандидатов в президенты Республики Корея заявила, что не поддерживает и будет бороться с размещением комплексов THAAD на Корейском полуострове. По ее мнению, Южной Корее нельзя опираться только на США и необходимо проводить многовекторную дипломатию, ибо только она способна обеспечить стране подлинную безопасность.

Согласно последним опросам, кандидата от самой маленькой парламентской партии, в шансы которой изначально мало кто верил, поддерживают уже 8% избирателей, и она занимает 4-е место, потеснив некогда популярных лидеров консервативных партий. Шансы на ее победу, конечно, крайне малы, поскольку у лидера президентской гонки Мун Чэина сейчас 44%. Однако дальнейшее влияние ее партии будет наверняка возрастать.

По мнению Сим Сандждон, "Доставка элементов ПРО THAAD под покровом ночи, за 13 дней до президентских выборов, без проведения надлежащих процедур — это нарушение суверенитета стран-союзников, в связи с чем я выражаю огромное сожаление в отношении США.

Я признаю, что в сфере безопасности Кореи американо-корейский альянс — это незаменимый актив, однако зависеть от США — это устаревшая концепция альянса", — признает Сим.

При этом Сим Сандждон выразила поддержку объявленной Трампом стратегии в отношении Северной Кореи: "Президент Трамп отказался от политики "стратегического терпения" и завил о том, что будет сочетать дипломатию с давлением. Я положительно оцениваю такой вариант, не предполагающий превентивного удара по КНДР.

По моему мнению, вооруженный ответ на развитие ядерной программы КНДР неэффективен. Сдерживающих усилий уже сделано достаточно, и теперь мы должны сконцентрироваться не на ответных мерах в отношении Северной Кореи, а на подготовке кардинального способа решения проблемы".

Хотя денуклиаризация является нашей конечной целью, достичь её сейчас невозможно, поэтому мы должны рассмотреть вопрос о том, чтобы открыть окно диалога с Северной Кореей, усиливая давление вместе со странами-союзниками.

Если считать конечной целью денуклиаризацию, то промежуточная цель — это замораживание программы, то есть сначало нужно устранить "будущий атом", а затем перейти к ликвидации того, что достигнуто в развитии атома к настоящему моменту".

Сим Сандждон также считает маловероятным нанесение превентивного удара по КНДР со стороны США: "Когда в период правления Клинтона, в 1994 г., впервые заговорили об упреждающем ударе, главком объединенных сил сказал: "Это будет самая дорогая война в истории", что заставило президента отказаться от этой идеи.

Сейчас в столичном регионе Южной Кореи проживает 26 млн человек, в том числе 700 тысяч иностранцев, среди которых 140 тысяч американских граждан. Трамп не станет предпринимать безрассудных шагов, ему просто нельзя это делать".

На вопрос по поводу того, не является ли вывод американских войск с территории Южной Кореи путем решения ядерной проблемы, Сим Сандждон ответила: "Что считает по этому поводу нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын, я не знаю, но его отец, Ким Чен Ир, никогда не требовал, чтобы американские войска были выведены с территории страны".

Южная Корея продолжает в ответ заявлять о необходимости размещения комплексов ПРО THAAD исключительно для защиты от северокорейских ракет, в то время как Китай видит в американских комплексах угрозу собственной безопасности.

Чон Уксик — президент неправительственной организации Пхенхва нетворк (Сеть мира) заявляет, что несмотря на уверения в том, ПРО будут использоваться только для контроля за северокорейскими ракетами, американская сторона сама обнародовала документ, в котором сообщается, что в сферу ПРО THAAD включается контроль над Китаем.

Руководитель организации "Сеть мира" в интервью Sputnik 27 апреля: "Главком войск США в Тихоокеанском регионе 26 апреля на слушаниях в военном комитете нижней палаты парламента однозначно сообщил, что система противоракетной обороны США нацелена не только на КНДР, но и на Китай".

Как сообщил Командующий Тихоокеанским командования США (USPACOM) Харрис в ходе слушаний в Конгресс США: "Гавайи, Гуам, территория США в Тихом Океане — это части территории США, которые мы обязаны защищать, и главный способ защиты — противоракетная оборона".

По словам Харриса, "КНДР, которая продолжает развивать свою ракетно-ядерную программу, Китай, который развивает свою систему вооружений, становятся вызовом для свободы стратегической, управленческой деятельности США".

В связи с этим Чон Уксик высказал следующее соображение: "Очевидно, что было заявлено о том, что американские ПРО призваны реагировать не только на Северную Корею, но и Китай".

Уксик добавил: "В докладе Харриса очевидно сказано, что командование войсками США в Тихом океане продолжает развивать сотрудничество с Японией, Кореей, Австралией с целью создания полноценной системы ПРО THAAD, и радар, размещаемый в Корее, — это одно из звеньев целостной сети ПРО США".

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"Таким образом, THAAD и радар нацелены не только на КНДР, но и на Китай, так как являются одним из звеньев системы ПРО США", — резюмировал эксперт.

Это лишь означает, что вместо "демонизации" Китая и его ответных мер Корее необходимо более взвешенно оценить последствия размещения комплексов ПРО.