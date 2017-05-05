Генсек ООН приветствует принятое соглашение о зонах безопасности в Сирии

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует принятое соглашение о мирном урегулировании в Сирии и создании в стране зон безопасности.

"Будет критически важно, чтобы это соглашение действительно улучшило жизнь сирийцев. Генеральный секретарь приветствует обязательства по прекращению применения всех видов оружия, в особенности авиации, а также быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи", — говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила в начале апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Читайте также: Агрессия США. Трамп играет мышцами — Воля

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Читайте также: Ракетный удар США по Сирии. Это начало большой войны, считают эксперты

​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.