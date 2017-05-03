ВКС РФ уничтожили более 3 тыс бензовозов террористов в Сирии - МИД РФ

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Российские ВКС с начала операции в Сирии уничтожили более 3 тысяч бензовозов террористов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов, заявил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

"C терроризмом и его финансированием можно бороться, уничтожая террористическую инфраструктуру, в том числе энергетическую, на земле. С начала операции в Сирии российские ВКС уничтожили более 3 тысяч бензовозов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов", — заявил Феоктистов журналистам в Риме.

По его словам, доходы ИГ упали вдвое, это признают и западные партнеры РФ, и генеральный секретарь ООН, но тем не менее запрещенная террористическая группировка продолжает существовать и получать доходы. Как отметил дипломат, когда-то это было 2 миллиарда, сейчас, по разным оценкам, это не более 200 миллионов долларов в год.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.