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    ВКС РФ уничтожили более 3 тыс бензовозов террористов в Сирии - МИД РФ

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    По словам заместителя директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрия Феоктистова, с начала операции в Сирии российские ВКС уничтожили более 3 тысяч бензовозов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов.
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    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Российские ВКС с начала операции в Сирии уничтожили более 3 тысяч бензовозов террористов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов, заявил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

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    "C терроризмом и его финансированием можно бороться, уничтожая террористическую инфраструктуру, в том числе энергетическую, на земле. С начала операции в Сирии российские ВКС уничтожили более 3 тысяч бензовозов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов", — заявил Феоктистов журналистам в Риме.

    По его словам, доходы ИГ упали вдвое, это признают и западные партнеры РФ, и генеральный секретарь ООН, но тем не менее запрещенная террористическая группировка продолжает существовать и получать доходы. Как отметил дипломат, когда-то это было 2 миллиарда, сейчас, по разным оценкам, это не более 200 миллионов долларов в год.

    Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

    В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

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