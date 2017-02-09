В результате удара ВКС РФ в Сирии погибли турецкие военные

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Минобороны России подтверждает непреднамеренный авиаудар в Сирии, в результате которого погибли турецкие военнослужащие.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой, в ходе которого обсуждались вопросы борьбы с международными террористическими группировками на территории Сирии и обстановка на северо-востоке провинции Алеппо.

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"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов выразил соболезнования генералу Хулуси Акару в связи с гибелью трех турецких военнослужащих, действовавших в районе городе Эль-Баб, в результате непреднамеренного удара российского самолета", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих Турции из-за непреднамеренного удара ВКС РФ.

На днях сообщалось, что российский президент Владимир Путин объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил РФ.

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Отношения России и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Президент России Владимир Путин назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов и подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и специальных экономических мерах в отношении Турции.