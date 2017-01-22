Стратегическая авиация ВКС РФ нанесла удары по объектам ИГ в Сирии

"Двадцать первого января 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с территории России, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор… Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов", — говорится в сообщении.

Сообщается, что целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы.

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Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков РФ, которые нанесли удары по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, осуществляли истребители Су-30см и Су-35с c аэродрома Хмеймим.

После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, отмечает Минобороны РФ.

Видео бомбардировки размещено в интернете на канале RT.