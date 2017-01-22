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    Стратегическая авиация ВКС РФ нанесла удары по объектам ИГ в Сирии

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    Освобождение Сирии (58)

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    Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам террористов "Исламского государства" в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
    Канал RT на Youtube

    "Двадцать первого января 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с территории России, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор… Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы.

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    Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков РФ, которые нанесли удары по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, осуществляли истребители Су-30см и Су-35с c аэродрома Хмеймим.

    После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, отмечает Минобороны РФ.

    Видео бомбардировки размещено в интернете на канале RT.

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