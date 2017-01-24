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    Новый авиаудар ВКС РФ по объектам ИГ в Сирии

    Тема:

    Освобождение Сирии (63)

    (обновлено: )15160
    Минобороны России опубликовало видео нанесения новых ударов по объектам террористов "Исламского государства" в Сирии, сообщает оборонное ведомство.
    Минобороны России в YouTube

    Стратегическая авиация ВКС РФ нанесла удары по объектам ИГ в Сирии. Видео
    Канал RT на Youtube
    ВИДЕО. Стратегическая авиация ВКС РФ нанесла удары по объектам ИГ в Сирии
    Во вторник шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с аэродрома РФ и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиаудар по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населенного пункта Сальхиях, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГ, а также районам скопления военной техники террористов ИГ в провинции Дейр эз-Зор.

    Боевики ИГ 14 января начали наступление на Дейр эз-Зор и расположенную рядом базу ВВС Сирии. За несколько дней террористы, стянув крупные подкрепления из соседней Ракки, смогли занять ряд кварталов на окраине города, территорию брошенной воинской части в пригороде и окружили полностью авиабазу, которая является последним форпостом сирийской армии в Дейр эз-Зоре.

    В минувшую субботу гарнизону авиабазы удалось отбросить террористов от границ аэродрома. Одновременно воинские части в городе перешли в контратаку, после того как самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ рядом с городом.

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