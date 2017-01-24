Новый авиаудар ВКС РФ по объектам ИГ в Сирии

Боевики ИГ 14 января начали наступление на Дейр эз-Зор и расположенную рядом базу ВВС Сирии. За несколько дней террористы, стянув крупные подкрепления из соседней Ракки, смогли занять ряд кварталов на окраине города, территорию брошенной воинской части в пригороде и окружили полностью авиабазу, которая является последним форпостом сирийской армии в Дейр эз-Зоре.
В минувшую субботу гарнизону авиабазы удалось отбросить террористов от границ аэродрома. Одновременно воинские части в городе перешли в контратаку, после того как самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ рядом с городом.
Смотрите также: Ожесточенные бои на севере Дамаска в Сирии