Ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по ИГ в районе Ракки

"Семнадцатого февраля 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС с территории Российской Федерации совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ в районе города Ракка (Сирийская Арабская Республика). Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

"Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", — добавляется в релизе.

Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.