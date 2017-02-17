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    Ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по ИГ в районе Ракки

    Тема:

    Освобождение Сирии (74)

    (обновлено: )8
    Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, совершив перелет над Ираном и Ираком, нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористической группировки "Исламское государство" в районе Ракки, сообщает Минобороны России.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    "Семнадцатого февраля 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС с территории Российской Федерации совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ в районе города Ракка (Сирийская Арабская Республика). Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ", — говорится в сообщении.

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    Отмечается, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

    "Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", — добавляется в релизе.

    Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

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