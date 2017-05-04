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    Россия

    Эрдоган передал Путину фото российских военных с курдами в Сирии

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    (обновлено: )56710
    По словам Эрдогана, отдавая снимки, он выразил Путину связанные с ними опасения. Фото якобы сделаны в сирийском городе Африн, большинство населения которого составляют курды.
    Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах в Сочи передал российскому коллеге Владимиру Путину фотографии — на них военнослужащие из РФ сняты вместе с курдскими бойцами из Отрядов народной самообороны. Об этом турецкий лидер сказал журналистам на обратном пути из России, пишет Daily Sabah.

    По словам Эрдогана, отдавая снимки, он выразил Путину связанные с ними опасения. Фото якобы сделаны в сирийском городе Африн, большинство населения которого составляют курды.

    Глава российского государства пообещал изучить материалы, продолжил президент Турции.

    Минобороны России пока не комментирует эту информацию.

    Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

    В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

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