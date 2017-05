Эрдоган передал Путину фото российских военных с курдами в Сирии

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах в Сочи передал российскому коллеге Владимиру Путину фотографии — на них военнослужащие из РФ сняты вместе с курдскими бойцами из Отрядов народной самообороны. Об этом турецкий лидер сказал журналистам на обратном пути из России, пишет Daily Sabah.

По словам Эрдогана, отдавая снимки, он выразил Путину связанные с ними опасения. Фото якобы сделаны в сирийском городе Африн, большинство населения которого составляют курды.

Глава российского государства пообещал изучить материалы, продолжил президент Турции.

Joint patrols conducted on Syrian border between #Russian #Kurdish militias and #Turkey in north west of #Afrin pic.twitter.com/lvb1P9CAqi