Эрдоган передал Путину фото российских военных с курдами в Сирии

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах в Сочи передал российскому коллеге Владимиру Путину фотографии — на них военнослужащие из РФ сняты вместе с курдскими бойцами из Отрядов народной самообороны. Об этом турецкий лидер сказал журналистам на обратном пути из России, пишет Daily Sabah.

По словам Эрдогана, отдавая снимки, он выразил Путину связанные с ними опасения. Фото якобы сделаны в сирийском городе Африн, большинство населения которого составляют курды.

Глава российского государства пообещал изучить материалы, продолжил президент Турции.

Минобороны России пока не комментирует эту информацию.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.