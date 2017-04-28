наверх
28.04.201723:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    США разместили войска и бронетехнику на границе Турции и Сирии - СМИ

    Тема:

    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (260)

    (обновлено: )265
    Источник в курдских отрядах ополчения YPG подтвердил агентству Sputnik информацию о размещении американских военных и бронетехники в приграничном районе.
    Флаг США
    Flickr.com/crobj

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Военные США начали размещать бронетехнику вдоль турецко-сирийской границы от Кобани до Камышлов, таким образом Вашингтон стремятся предотвратить столкновения между турецкими вооруженными силами и курдскими отрядами YPG, сообщил агентству Sputnik источник в курдских отрядах ополчения YPG.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обсудили Сирию и Украину. Главные итоги встречи Лавров-Тиллерсон

    Источник агентства подтвердил информацию о размещении американских военных и бронетехники в приграничном районе, при этом отметив, что курдские ополченцы "обсудили с США шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы предупредить возможные повторные атаки на нас со стороны турецких ВС".

    "Мы уведомили США о том, что в случае, если Турция еще раз атакует наши позиции, мы прекратим участие в операции по освобождению Ракки, и все свои силы стянем к границе. Американская сторона, в свою очередь, пообещала предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить повторения ударов", — сообщил собеседник агентства.

    Читайте также: Начало конца украинского мира на Донбассе. Эксперты подвели итоги недели

    Обострение между курдскими повстанцами и турецкой армией произошло после того, как турецкая авиация 25 апреля произвела бомбардировку позиций курдских повстанцев на севере Сирии и Ирака. Турция считает их связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным турецкого генштаба, погибло 70 курдских бойцов.

    При этом именно эти курдские группировки совместно с международной коалицией ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от "Исламского государства".

    Ранее сообщалось, что Турция построила 556 километров бетонной стены на границе с Сирией.

    Посол САР в РФ Рияд Хаддад заявлял, что правительство Сирии вправе защищать свои земли любыми способами, в том числе военными, если Турция не прекратит свои действия на севере страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен прибывает в свою резиденцию в Париже.
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?