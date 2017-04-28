США разместили войска и бронетехнику на границе Турции и Сирии - СМИ

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КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Военные США начали размещать бронетехнику вдоль турецко-сирийской границы от Кобани до Камышлов, таким образом Вашингтон стремятся предотвратить столкновения между турецкими вооруженными силами и курдскими отрядами YPG, сообщил агентству Sputnik источник в курдских отрядах ополчения YPG.

Источник агентства подтвердил информацию о размещении американских военных и бронетехники в приграничном районе, при этом отметив, что курдские ополченцы "обсудили с США шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы предупредить возможные повторные атаки на нас со стороны турецких ВС".

"Мы уведомили США о том, что в случае, если Турция еще раз атакует наши позиции, мы прекратим участие в операции по освобождению Ракки, и все свои силы стянем к границе. Американская сторона, в свою очередь, пообещала предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить повторения ударов", — сообщил собеседник агентства.

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Обострение между курдскими повстанцами и турецкой армией произошло после того, как турецкая авиация 25 апреля произвела бомбардировку позиций курдских повстанцев на севере Сирии и Ирака. Турция считает их связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным турецкого генштаба, погибло 70 курдских бойцов.

При этом именно эти курдские группировки совместно с международной коалицией ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от "Исламского государства".

Ранее сообщалось, что Турция построила 556 километров бетонной стены на границе с Сирией.

Посол САР в РФ Рияд Хаддад заявлял, что правительство Сирии вправе защищать свои земли любыми способами, в том числе военными, если Турция не прекратит свои действия на севере страны.