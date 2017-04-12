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    Турция возвела бетонную стену вдоль границы с Сирией

    (обновлено: )26
    По данным СМИ, благодаря предпринятым мерам безопасности за последний год предотвращено 57186 попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений - почти 90% - пришлось на границу Турции с Сирией.
    Турция построила 556 километров бетонной стены на границе с Сирией
    twitter.com/tcsavunma

    КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Турция построила 556 километров бетонной стены на границе с Сирией, говорится в сообщении Министерства обороны Турции, размещенном в Twitter во вторник.

    "В рамках проекта мер по обеспечению безопасности закончен отрезок строительства бетонной стены в 556 километров на границе с Сирией", — говорится на странице министерства в Twitter.

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    В январе турецкие СМИ сообщали, что Турция завершила работу по строительству модульной бетонной стены протяженностью 330 километров вдоль границы с Сирией и Ираком. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие войска будут оставаться в Сирии до тех пор, пока местные силы не возьмут ситуацию под контроль.

    По данным источника агентства Anadolu, благодаря предпринятым мерам безопасности, за последний год предотвращено 57186 попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны 424 641 человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей (390 336 человек) — сирийцы.

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    При этом число наемников, пытавшихся примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), в 2016 году снизилось в семь раз по сравнению с 2015 годом.

    twitter.com/tcsavunma
    Турция построила 556 километров бетонной стены на границе с Сирией

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