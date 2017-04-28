Начало конца украинского мира на Донбассе. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Коррупция в Украине стала едва ли не главным смыслом получения власти, оба кандидата в президенты во втором туре выборов плохи для Франции, а Украина фактически отказывается от неподконтрольного Донбасса. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в редакции РИА Новости Украина.

На грани мира

Сложившаяся сегодня в мире обстановка вызывает тревогу, потому что ситуация сильно напоминает чуть ли не предвоенную, заявил политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Резко увеличился риторический потенциал противостояния России и Запада. И хотя нам до сих пор не ясно, насколько далеко будет двигаться по пути конфронтации Трамп, но пока то, что можно слышать, это выглядит как подготовка к какому-то жесткому противостоянию с Москвой по целому ряду тем, прежде всего, по Сирии, Асаду, да и, пожалуй, Северной Корее. Поскольку, во всяком случае, из команды Трампа раздаются слова, что "Китай на нашей стороне, мы вместе будем давить, а русские что-то колеблются, хотя в принципе согласны денуаклеаризировать Северную Корею, но как бы ничего не делают", – рассказал эксперт.

Позиция же России при этом такова, что надо, конечно, денуаклеаризировать (убирать ядерное оружие – Ред.), но, с другой стороны, со стороны Южной Кореи, вместо громкоговорителей нужно разговаривать с Северной Кореей, искать какие-то компромиссы.

"(Также) это резкий разворот в теме Асада – вообще не видно перспектив поиска компромисса. Ситуация очень жесткая. Совершенно ясно, что Москва не может ни при каких обстоятельствах "сдать" Асада. Поэтому можно ожидать дальнейшего обострения ситуации", – сообщил политолог.

Ситуацию нагнетают, что сказывается на Украине

Отдельно он упомянул позицию канцлера Германии Ангелы Меркель: "снова та же риторика, может, даже более жесткая, чем раньше: минские соглашения – правильно, нужно дальше двигаться по этому пути, но прежде всего прекращения огня нужно потребовать от сепаратистов, которые поддерживаются Москвой".

"В Вашингтоне звучат примерно такие же слова, прямо сказано, что главная ответственность за поддержание перемирия на "управляемых Москвой сепаратистах", – сказал Погребинский.

Все это признаки нагнетания ситуация, которая, конечно, не может не сказаться на Украине, продолжил эксперт.

"И тут, по-моему, сейчас, по украинским новостям, такое впечатление, что украинское руководство вообще не очень знает, чего оно хочет. То есть нет не то что стратегии, а нет даже ближайших каких-то среднесрочных планов – как себя вести. А в этой ситуации происходит война всех со всеми, с участием американского посольства. Я имею в виду самую важную тему украинской политики – НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура. Это самая важная тема нашей повестки дня", – отметил политолог, добавив, что не до конца понимает, "в какой мере эти ребята независимы".

А происходящее сегодня внутри правящей коалиции Погребинский охарактеризовал как "война-дружба": "это одновременно и внутренняя война, и попытки сохранить коалицию".

"Ситуация потихонечку рассыпается. Такое впечатление, что это должно скоро разрешиться", – заявил эксперт.

Коррупция как смысл власти

Борьбу с коррупцией в Украине прокомментировал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. По его словам, "когда много профильных институций – это плохой знак, плохой сигнал".

"Фактически они конкурируют между собой, недостаточно взаимодействуют. Если между антикоррупционной прокуратурой и национальным агентством еще идет какое-то взаимодействие, то Национальное агентство по противодействию коррупции просто не выполняет своих функций. Фактически они на себя собирают весь негатив антикоррупционной борьбы. А негатива – больше, потому что положительных результатов нет. Коррупция как явление остается системным явлением в стране. Для нас это большая беда", – сказал политолог.

Он добавил, что коррупция у нас появилась очень давно – "она проявляется в том, что у нас фактически на уровне органов государственного управления и всей системы государственного управления не происходит ничего, что не имеет под собой коррупционной составляющей: там, где нет коррупции, у нас ничего не происходит".

Сейчас на повестке дня – создание антикоррупционного суда, продолжил Рудяков: "в этом заинтересованы серьезные зарубежные игроки, думаю, у нас будет создан такой суд, несмотря на противодействие нашей элиты, и тогда для чиновников и представителей других сфер возникнут очень серьезные угрозы, но эти угрозы могут нейтрализоваться на закулисном уровне".

"Борьба с коррупцией остается элементом разборок внутри высших эшелонов власти и истеблишмента. И в результате все эти действия не приносят главного: не уменьшают уровня коррупции и не снижают коррупционную составляющую в действиях всего государственного механизма в целом", – заявил эксперт.

Отказ от реинтеграции Донбасса?

Также Рудяков высказал свое мнение о прекращении поставок электричества со стороны Украины в неподконтрольные районы Донбасса.

"Мне кажется, эта тема очень болезненная. Тема, которая будет иметь далекоидущие последствия. И, к сожалению для нашей стороны, и для Украины в целом, и для Киева в конфликте с Донбассом, вряд ли несет в себе позитивы", – сказал политолог, отметив, что в этой ситуации – очень много политики, информационно-пропагандистской войны.

Эксперт напомнил, что в Украине официально декларируется стратегическая цель – реинтеграция Донбасса, но такие действия как отключение электроэнергии точно идут вразрез с этой целью.

"Оба кандидата плохи"

Говоря о президентских выборах во Франции, Михаил Погребинский сообщил: по существующим раскладам, Марин Ле Пен не может получить больше 40-43%, соответственно, победит Эммануэль Макрон – "кукольная фигура, это такой другой вариант Олланда".

"Я думаю, что оба варианта для Франции были бы плохи, но какой хуже – мне трудно сказать", – сказал эксперт.

При этом он считает, что вероятная победа Макрона "не завершает кризис европейских элит, а просто продолжает его, поскольку Макрон не способен каким-то образом изменить европейский ландшафт".

"Я не ожидаю ничего решительного во влиянии на украинскую ситуацию. Но я не исключаю, что он (Макрон) может попытаться выйти с какими-то инициативами по обновлению, оживлению темы, с какими-то идеями. Не думаю, что это будет иметь успех", – спрогнозировал политолог.

Одесса: спорная (де)коммунизация

Павел Рудяков прокомментировал и скандальную историю с переименованиями улиц в Одессе.

"Мне кажется, это проявление тех процессов, которые идут на Юге и Востоке, и которые вскорости, думаю, пойдут и в центре Украины – и в Киеве. Это возвращение некоторых позиций, которые были слишком рьяно заменены на некие новые гуманитарно-пропагандистские вещи, в том числе с названием улиц, памятниками, переименованием городов и так далее", – заявил эксперт.

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По его словам, это происходит, потому что в данном случае власть в горсовете является выразителем настроений людей.

"Одесса, вы знаете, город непростой. Исполнительная власть сегодня в Одессе не выражает мнения значительной части населения. Поэтому в данном случае, мне кажется, это положительный сигнал, что у нас начинает пробуждаться какой-то диалогизм в отношениях между властью и обществом. Пока что на уровне местном, но, думает, дойдет и до центральной власти. Это нормальная реакция, ответ на то, что было загнано под спуд, под ковер", – подытожил Рудяков.